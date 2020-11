A Liga informou acerca de três alterações de horário em jogos relativos às jornadas 8 e 9 da competição.



Inicialmente agendado para as 15h30, do dia 28 de novembro, o Paços de Ferreira-Famalicão foi antecipado para as 19h00 do dia 27 de novembro. Por seu turno, o Tondela-Vitória, previsto começar as 20h30 do dia 27, passou para as 21h00. Ambos os encontros são, refira-se, referentes à 8.ª ronda do campeonato.



No que diz respeito à jornada 9 da Liga, a partida entre Moreirense e Gil Vicente, prevista para as 20h30 do dia 4 de dezembro, foi alterada para dia 5 de dezembro, às 15h30.



Os novos horários dos jogos em questão:



Jornada 8

Sexta-feira, 27 de novembro

P. Ferreira - Famalicão, 19h00

Tondela - Vitória, 21h00

Jornada 9:

Sábado, 5 de dezembro

Moreirense - Gil Vicente, 15h30 (Sport TV)