O Paços de Ferreira não venceu nas últimas seis jornadas e, após dois empates seguidos, somou quatro derrotas no mesmo número de jogos. A zona de descida está próxima, com o Portimonense a distar apenas um ponto. Por isso, é crucial vencer para os castores e, para tal, o treinador Pepa diz, na véspera do duelo com o Famalicão, que a equipa «que for mais forte emocionalmente vai conseguir ganhar o jogo».

O Famalicão também vem de uma série negativa, sem vitórias no campeonato nos últimos cinco jogos, além dos dois ante o Benfica, para a Taça de Portugal. É um encontro de realidades recentes sem triunfos, mas Pepa dá primazia à frieza e à capacidade de equilíbrio para o êxito.

«Não é o vento que me faz mudar as opiniões. As equipas mais equilibradas nos bons e maus momentos são as que vão conseguir os seus objetivos. Temos de manter o nosso rumo e o foco é o jogo. As equipas conhecem-se bem e a que for mais forte emocionalmente vai conseguir ganhar o jogo», afirmou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo.

Pepa considera que a derrota por 3-0 ante o Marítimo, na última jornada, foi «um acidente de percurso, mas está para trás, bem pensado e refletido». «A equipa está pronta e preparada e o nosso foco é só nos três pontos, sustentado numa exibição com caráter e personalidade, procurando conciliar as boas exibições com o resultado», frisou.

LEIA MAIS: todas as notícias da Liga

O treinador do atual antepenúltimo classificado considerou o Famalicão uma equipa com «individualidades muito boas e um coletivo que conseguiu tornar-se muito forte devido aos jogadores e, acima de tudo, ao trabalho da equipa técnica, da direção e a ajuda dos seus adeptos. É mais um jogo para desfrutar», destacou, contando como certo «o apoio da massa adepta, que é muito forte», além da «cabeça, organização e rigor» dos seus atletas.

Sem Diaby, por castigo, além do lesionado Bruno Santos, Pepa convocou 19 jogadores. Murilo fica de fora por opção e Vasco Rocha regressa.

O Paços-Famalicão joga-se a partir das 15 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.