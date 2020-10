Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV após o jogo com o FC Porto e que os pacenses venceram por 3-2:

«Em termos individuais tenho sempre de trabalhar seja contra quem for, mas, claro, é um jogo especial frente a uma grande equipa e fico feliz por isso. Em relação ao jogo, fomos melhores. Houve uma revolta saudável [na segunda parte], achámos que não era penálti e tivemos uma reação muito forte na segunda parte. Melhorias nas exibições e resultados? É uma questão de manter a baliza a zero de decidir melhor no último terço.»