O golo de Bruno Santos na vitória do Paços de Ferreira na deslocação ao terreno do Rio Ave, na 25.ª jornada da Liga, foi eleito pelos adeptos o golo do mês de junho.

Aos 52 minutos, o defesa pacense protagonizou um trabalho fantástico já dentro de área, deixou vários adversários pelo caminho e finalizou em esforço para a baliza de Kieszek.

Numa votação levada a cabo por adeptos, Bruno Santos bateu assim a concorrência de Lucas Fernandes (Portimonense), Varela (Belenenses), Tavares (Portimonense), Jovane Cabral (Sporting), Trincão (Sp. Braga), Edwards (Vitória de Guimarães) e Nuno Santos (Rio Ave).