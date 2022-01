A figura: Grimaldo

Voltou ao onze depois de estar doente e em boa hora para o Benfca o fez. Esteve nos lances fundamentais do jogo. O flanco esquerdo do esquerdo dos encarnados foi bastante mais consequente que o contrário. A combinação do futebol de Grimaldo com o de Everton trouxe trocas contantes entre eles, juntando João Mário à equação nalgumas vezes. Ora ia um por dentro, ora ia o outro, mas sempre em busca do espaço e do desequilíbrio. Grimaldo deixou Gonçalo Ramos e a Luz com o golo na boca, com um passe bem medido para o 88, mas foi no segundo tempo que partiu a mobília. Atingido por Denilson no lance a expulsão, Grimaldo sobreviveu ao impacto e com uma «bomba» acabou com o jogo na Luz. O 2-0 foi, simplesmente, um pontapé perfeito.

O momento: minuto 45

O longo minuto 45. Tudo começou com uma disputa de de João Mário com Denilson. Este último acerta em Grimaldo e o VAR, Luís Godinho manda Vítor Ferreira ver as imagens. Expulsão, Paços reduzido a dez unidades e, mais do que isso, de cabeça perdida com as decisões dos juízes. O Benfica aproveitou a confusão do momento e João Mário atirou para o 1-0 que desbloquearia o jogo.

Outros destaques

João Mário

Bom jogo do médio português, sempre com muita posse de bola e dinâmica. Baralhou algumas vezes o Paços, sobretudo quando surgiu em combinações com Grimaldo e Everton. A isso juntou o golo, que desbloqueou a partida.

Everton

Everton foi o ponto de desequilíbrio. Muito do que o ataque encarnado produziu passou pelas chuteiras do brasileiro, sobretudo quando o camisola 7 teve ocasião par joga 1x1 ou mesmo 1x2. Não foi uma exibição tremenda, não, mas pelo que se viu nos dois últimos jogos, essa tem probabilidade de chegar. Muito bem no drible e na conexão com os colegas. Caiu no segundo tempo, porém.

Gonçalo Ramos

Nova oportunidade, o mesmo efeito. Muita vontade e entrega, mas falta de golo. Dá ideia até que Gonçalo Ramos está com a ansiedade típica de ponta-de-lança. Quando não marca, cada vez que encara a baliza a tensão sobe. Gonçalo Ramos marcou golos toda a vida, não devia haver razão para tanta ansiedade em frente às redes. Foi o primeiro a sair para dar lugar a Darwin, o goleador da Liga.

Seferovic

Bom jogo, apesar de tudo. O tudo, claro, é a ausência de nome na ficha de marcadores. O suíço também não faturou como Gonçalo Ramos, mas foi muito mais ativo na frente do que o português. Deu apoios, recebeu e tabelou com os colegas, procurou o espaço com boas diagonais.