A preparar nova época na II Liga – com o objetivo de evitar o sufoco da última campanha, que terminou no play-off de manutenção – o Paços de Ferreira apelou à união dos sócios, em prol da saúde financeira do clube. Nesta quarta-feira, em comunicado, os “Castores” relataram o momento sensível.

«Vivemos um momento particularmente difícil (…). Apesar de todos os esforços de contenção e reestruturação, o clube enfrenta compromissos imediatos que, sem a ajuda da nossa massa associativa, vão ser extremamente difíceis de cumprir. (...) Apelamos, com humildade, mas também com urgência, a que todos os sócios regularizem as suas quotas em atraso e, se possível, efetuem desde já o pagamento das quotas até ao final do ano. Este gesto simples pode ter um impacto significativo na saúde financeira do clube.»

Neste comunicado, a direção da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) anunciou a criação de uma «Jóia Extraordinária», o equivalente a uma doação.

«Deixamos o IBAN: PT50 0035 0576 00023755030 56. Se preferir, pode fazê-lo no Espaço do Adepto, junto à loja. (…) Cada novo apoio conta», lê-se.