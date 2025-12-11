O Paços de Ferreira oficializou esta quarta-feira a rescisão do contrato do treinador Filipe Cândido, tal como o Maisfutebol já tinha divulgado, em tempo oportuno.

«A Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ informa todos os sócios e simpatizantes que cessou antecipadamente os contratos de trabalho com a equipa técnica liderada pelo treinador Filipe Cândido», escreveu o clube num curto comunicado.

Com apenas duas vitórias em treze jogos, o Paços de Ferreira está no 17.º lugar da classificação da II Liga, em posição de despromoção direta.