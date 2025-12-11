OFICIAL: Paços de Ferreira confirma rescisão com o treinador Filipe Cândido
Castores estão afundados no 17.º lugar da classificação da II Liga, com apenas dois triunfos em treze jogos
Castores estão afundados no 17.º lugar da classificação da II Liga, com apenas dois triunfos em treze jogos
O Paços de Ferreira oficializou esta quarta-feira a rescisão do contrato do treinador Filipe Cândido, tal como o Maisfutebol já tinha divulgado, em tempo oportuno.
«A Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ informa todos os sócios e simpatizantes que cessou antecipadamente os contratos de trabalho com a equipa técnica liderada pelo treinador Filipe Cândido», escreveu o clube num curto comunicado.
Com apenas duas vitórias em treze jogos, o Paços de Ferreira está no 17.º lugar da classificação da II Liga, em posição de despromoção direta.
A Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ informa todos os sócios e simpatizantes que cessou antecipadamente os contratos de trabalho com a equipa técnica liderada pelo treinador Filipe Cândido.— FC Paços de Ferreira (@fcpf) December 10, 2025
🔗 https://t.co/xhoVpkhHlm pic.twitter.com/29GUDwH3nt