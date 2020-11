Jordi Martins, guarda-redes do Paços Ferreira, é alvo de um processo disciplinar, instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação, depois de ter pontapeado um painel LED durante a vitória sobre o FC Porto.

Curiosamente, o P. Ferreira até conseguiu nessa noite um dos mais importantes triunfos da temporada, mas o guarda-redes brasileiro terá descarregado os sentimentos num painel LED, causando estragos que o Conselho de Disciplina não perdoa.

De resto, e segundo o mapa de castigos, também o Cova da Piedade está a contas com um processo disciplinar, neste caso por causa dos estragos causados no balneário do Estádio António Coimbra da Mota, no final da derrota por 5-1 com o Estoril.