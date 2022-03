Jordi, guarda-redes do Paços de Ferreira, regressou aos treinos cerca de oito meses depois de se ter lesionado com gravidade.

Os castores partilharam imagens do jogador brasileiro já no relvado a cumprir uma sessão de treinos.

Jordi sofreu uma rotura do tendão de Aquiles da perna esquerda no início de julho do ano passado, num jogo particular com o Vizela.

O guardião brasileiro foi dono da baliza pacense na última temporada, na qual somou 34 partidas. Na atual época, César Peixoto conta ainda com André Ferreira, o esloveno Igor Vekic e o brasileiro Jeimes Menezes para aquela posição.