Dos 11 nomes que vão entrar de início na deslocação do Paços de Ferreira ao terreno do Marítimo, há um que já sabe que será titular: Rui Pires.

Isso mesmo revelou o técnico dos pacenses, Jorge Simão, numa conferência de imprensa na qual reconheceu que a imprevisibilidade do adversário, que tem um novo treinador, Vasco Seabra.

«O Rui vai jogar amanhã (domingo). Chegou a não ser convocado comigo, teve um número considerável de jogos sem sair do banco, aqueceu em alguns e não entrou, mas nunca vi da parte do Rui uma manifestação de desagrado e continuou a lutar pelo que queria e foi tendo exibições cada vez mais consistentes», afirmou, citado pela Lusa.

«Este será o primeiro jogo do Vasco (Seabra) no Marítimo e ainda tenho algumas incertezas em termos da ideia de jogo que irá apresentar. Foi esse fator que marcou a nossa semana de preparação. Por isso, temos de nos focar no que queremos e fazer mais do que o adversário poderá fazer», disse também.

Depois de alguns jogos longe dos Barreiros, devido ao mau estado do relvado, a equipa madeirense vai voltar a casa. Esse é um fator que preocupa Jorge Simão.

«É um fator em consideração. Estamos precavidos para as dificuldades que o relvado pode colocar. É verdade que não tem estado muito regular e, por isso, temos de estar precavidos para este aspecto», confessou.

Fora das opções para essa partida estão Jordi e João Vigário, lesionados.

O Paços de Ferreira defronta o Marítimo este domingo, a partir das 15h30, em jogo da 12.ª jornada da Liga.