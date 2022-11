Declarações de José Mota, treinador do Paços de Ferreira, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Estádio do Dragão com o FC Porto (4-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«[Golo inicial pesou na equipa?] Condiciona toda a estratégia que tínhamos trabalhado para o jogo. A nossa estratégia passava por ter uma forte solidez em termos defensivos e, depois, organizados, tentarmos aproximar-nos da baliza do FC Porto. Entrámos bem mas, logo no primeiro lance ofensivo do FC Porto, concedemos um golo e, a partir daí, surge o sentimento de desânimo e de que a estratégia ruiu. Mas isso não aconteceu, porque entretanto tivemos uma excelente oportunidade de empatar o jogo e, quando estas situações acontecem de forma sistemática, desmotiva uma equipa que precisa de pontos. Além de sofrermos o golo, não marcámos naquela oportunidade e, depois, as coisas acontecem de forma natural. Poderíamos e deveríamos ter sido muito mais agressivos na nossa organização defensiva. O FC Porto teve sempre muito mais bola e foi mais acutilante em termos ofensivos. No momento defensivo não tivemos arte e engenho para tornar as coisas mais simples. 3-0 ao intervalo era um resultado pesado para o que se estava a desenrolar.

[Mudanças táticas ao intervalo] Alterei a linha de três defesas para quatro, os jogadores estão mais habituados, mas vamos continuar a trabalhar sobre os vário sistemas. Na posição em que estamos, temos de sofrer muito menos golos e ser mais fortes em termos defensivos. Só assim podemos vencer jogos, que é o que pretendemos. Mas essas alterações também se deveram a alguns problemas físicos. Tentámos colmatar esses problemas. Na segunda parte, tivemos uma boa reção, tentámos chegar perto, os jogadores que entraram, entraram bem, mas o resultado estava feito e jogar aqui no Dragão é sempre extremamente difícil. Parabéns ao FC Porto que ganhou. Nós temos de continuar a trabalhar e sentir que temos condições de fazer do Paços aquilo que o clube merece.

[Teceu palavras duras no último jogo. Satisfeito com a atitude dos jogadores hoje?] Cada jogo é um jogo e temos de tirar ilações. Hoje, foi completamente diferente, embora não esteja satisfeito com esta derrota. Nunca estou satisfeito com derrotas, muito menos com 4-0, mas percebo que os jogadores tiveram atitude, tentaram estar ligados no jogo. Tentaram ser melhor do que o FC Porto, mas é difícil, temos de perceber o que valemos e o caminho que temos a percorrer.

[Sente que é obrigatório vencer antes da paragem?] É uma jornada importante. Depois, vamos ter muito tempo para trabalhar e melhorar. [Frente ao Vizela] Será um jogo extremamente difícil contra uma equipa competitiva, mas esta semana vamos trabalhar sobre esse jogo. De qualquer forma, esta equipa do Paços de Ferreira, hoje, teve um comportamento bem melhor do que antes. Perdemos por 4-0, mas em vários períodos, nomeadamente na segunda parte, tivemos muitos jogadores abaixo dos 21 anos, isso também é importante, perceber que os jogadores vão ter de assumir a responsabilidade para dar a volta a isto. Ao longo de muitos campeonatos, muitas equipas - e eu já passei por isso -, deram a volta do último lugar para posições tranquilas. Se isso aconteceu com essas equipas, pode e deve acontecer com o Paços de Ferreira. É com isso que vamos lutar diariamente para alcançar pontos e a posição que o clube merece.»