José Mota, que está de volta ao Paços de Ferreira 15 anos depois, anteviu esta sexta-feira o jogo em Famalicão e pediu uma «equipa desinibida».

O técnico cumpriu a tradição e apresentou-se na sala de imprensa de boné, para o lançamento da 10.ª jornada, onde valorizou a necessidade de não sofrer golos.

«Temos de começar a perceber que não podemos sofrer golos em todos os jogos, porque, se não sofrermos, ficamos sempre mais perto de ganhar. Temos de ser uma equipa desinibida, temos de ser inteligentes para aproveitar também as fragilidades do adversário e perceber a responsabilidade do jogo, porque é sinal de que estaremos melhor preparados», afirmou.

O sucessor de César Peixoto defendeu a importância de «libertar um pouco a mente» dos jogadores.

«Tenho de me moldar aos jogadores que tenho. Não sou nenhum louco, percebo onde estou inserido, mas este grupo tem mais para dar. Acrescentar é sermos mais rigorosos no momento ofensivo e mais disciplinados nos momentos defensivos. O Famalicão é uma equipa com qualidade e o jogo será muito difícil», vincou.

«Muito satisfeito» pelo regresso, que reconheceu «aguardar há bastante tempo», o técnico de 58 anos quer «uma equipa mais coesa, mais inteligente, com mais determinação e uma equipa vencedora».

«Espero que esta lufada de ar fresco aconteça (em Famalicão). Temos uma resposta para dar, digna de atletas do Paços de Ferreira. Se quisermos melhorar, isto parte sempre de nós», sublinhou.

Na conferência de imprensa, estiveram também o diretor-geral para o futebol do Paços, Jaime Sousa, e o presidente do clube, Paulo Meneses, que explicou que a contratação de José Mota foi «um processo de alguma forma rápido».

«Este plantel tem muita qualidade, os jogadores foram escolhidos a dedo e todos tinham um ‘timing’ para chegar. Foi assim o critério, o risco e a responsabilidade é repartida», afirmou.

José Mota, que tem contrato válido até ao final da temporada, lidera uma equipa técnica com Paulo Sousa, Tiago Pinheiro, Cadú e Tiago, responsável pelo treino dos guarda-redes e o único elemento que transita da anterior equipa técnica.

Na estreia, em Famalicão, José Mota não pode contar com os lesionados Ferigra, Ibrahim, Gaitán, Holsgrove e Luiz Carlos, além de Matchoi, que cumpre castigo.

O Paços ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com dois pontos, enquanto o Famalicão é 15.º, com cinco. As duas equipas defrontam-se a partir das 15h30 deste sábado, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.