José Mota já não é treinador do Paços de Ferreira, informou o atual último classificado da Liga.

Em comunicado, o emblema pacense refere ter reunido na tarde desta quinta-feira com a equipa técnica liderada por José Mota para debater a situação da equipa. «Após a mesma, as partes entenderam de forma totalmente consensual terminar a ligação contratual que as unia», lê-se.

Nome forte da história do Paços de Ferreira, onde esteve quase duas décadas (como jogador e treinador), José Mota regressou ao clube para substituir César Peixoto na segunda quinzena de outubro.

Em sete jogos, empatou dois (ambos na Taça da Liga) e perdeu cinco, quatro deles na Liga, onde não somou qualquer ponto.

