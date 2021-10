O Paços de Ferreira que fez uma publicação irónica nas redes sociais a alugar uma parte da bancada «por falta de uso» por causa do Cartão do Adepto e já apareceu um «interessado» no negócio.

«Esse setor encontra-se só para alugar ou aceitam permuta? Temos um T174 disponível, boa exposição solar e vista mar, por estrear!», respondeu o Leixões.

Os pacenses responderam e parece que o negócio pode não avançar. «A vista para o mar é tentadora… Mas o nosso já está mobilado.»

A vista para o mar é tentadora… Mas o nosso já está mobilado. 😉 — FC Paços de Ferreira (@fcpf) October 15, 2021

Nos estádios, os espaços reservados aos detentores do cartão têm estado quase sempre vazios, o que significa menos bilhetes vendidos pelos clubes.

Muitos dos clubes já se manifestaram contra a medida imposta pela Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), esta é uma das formas mais criativas.