* Por Carlos Eduardo Esteves

César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em declarações aos jornalistas após a vitória por 1-0 sobre o Tondela:

[Sobre a estreia no comando técnico dos pacenses]

«Fomos felizes, fizemos um bom trabalho. Dificuldade na primeira parte para ligar o jogo, mas na segunda parte conseguimos. Vitória justa. Não há muito de mim nesta vitória, mas fomos felizes e justos vencedores.»

[O que gostou mais e menos no Paços?]

«Tinha dito aos jogadores que estudei detalhadamente a equipa, mas que não conseguia ter noção do caráter, personalidade, alma do grupo. Isso não se estuda, sente-se. Este espírito de equipa e esta alma fez-nos ser competitivos. Queremos ter mais bola e ser mais dominantes, mas isso vem com o seu tempo. Dedico esta vitória aos adeptos, é para eles que trabalhamos. Parabéns, ao staff, direção, equipa técnica anterior e à que sucedeu. Em dois dias não fui eu que lhes dei tudo para vencer»