O treinador do P. Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio da Capital do Móvel, após o empate (1-1), diante do Portimonense:

«[Equipa já esteve mais à vontade e a trocar a bola] Hoje, a equipa conseguiu ser mais agressiva ofensivamente, criámos mais oportunidades do que nos jogos anteriores e mais do que o nosso adversário, mas não definimos da melhor maneira. Sofremos um golo a acabar, que acaba por dar injustiça ao resultado. Defrontámos um Portimonense que é muito forte fora de casa, mas falta-nos, como em momentos da segunda parte, melhor gestão com bola, respirar com bola. Dar os parabéns aos meus jogadores, a equipa cresceu, foi um pedido nosso e trabalhado durante a semana. É uma questão de tempo e a bola vai entrar mais vezes, é o que falta a esta equipa, uma vitória mais robusta. Agradecer aos adeptos, foi o jogo onde tivemos mais adeptos, queríamos muito dar a vitória.

[Juan Delgado a jogar na lateral direita] Queríamos dar profundidade nas laterais, daí ter jogado o Juan, que joga bem de trás para frente, é muito agressivo a atacar o espaço. Queríamos mais gente entre linhas, em zona ofensiva, para sermos efetivos na frente. O Antunes subiu mais vezes até do que estava à espera. Mas estou contente com a produção a equipa, faltou-nos na segunda parte gerir melhor o jogo com bola. Foi pedido aos laterais durante a semana que se envolvessem mais ofensivamente.

[Equipa foi traída por querer manter os índices altos e chegar ao 2-0?] Sim, a equipa está confiante mas precisa de uma vitória mais robusta. Quisemos resolver o jogo rápido, o que é bom, hoje teve mais agressiva, mais para a frente. Foi uma bola quase perfeita no livre do Portimonense, o André [Ferreira] nem tem culpa. A equipa queria chegar ao segundo golo e matar o jogo, não o conseguimos, ficam os passos dados para daqui para a frente.

[Reforços que entraram] Entraram bem, cumpriram com o que lhes foi pedido. O Koffi teve duas oportunidades, podia definir melhor. Têm pouco tempo connosco, tornaram-nos mais agressivos, com mais presença na área, que nos podiam ajudar mesmo na parte final. São jogadores que acrescentam soluções e características diferentes.»