César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (1-2), no Estádio nacional, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

O Paços esteve a ganhar e acaba por perder. Um resultado difícil de digerir?

- É mais um soco duro. Penso que foi uma primeira parte em que fomos superiores, criámos oportunidades e marcámos um golo. Entrámos na segunda parte, nos primeiros dez minutos estivemos bem, mas depois o Casa Pia mexeu e a equipa ficou nervosa. O Casa Pia começou a jogar com passes longos, muitos cruzamentos e acaba por conseguir o golo numa carambola. O segundo golo também é esquisito. Queríamos fazer uma segunda parte com mais confiança. No momento em que íamos meter Hernâni, acabámos por sofrer o 2-1. Ainda tivemos situações para fazer o empate. Tivemos mais remates, mais posse de bola, mas a verdade é que eles foram mais eficazes. Na segunda parte faltou-nos matreirice para gerir o jogo, principalmente com bola. O Casa Pia, depois do 2-1, acaba por fazer isso, consegue gerir o jogo. Foi também pela ânsia depois dos nossos adversários diretos também terem perdido. Vamos jogar agora com o Santa Clara e vai ser mais uma final, como vão ser todos os jogos até ao final do campeonato.

- Desde que cheguei gostava que as coisas fossem mais rápidas, para podermos encurtar mais rapidamente a distância. A verdade é que temos vindo a reduzir, a equipa já mostrou um carácter forte e capacidade para dar a volta por cima. Tínhamos só dois pontos, hoje temos bastante mais. Hoje não acho que fomos piores do que o Casa Pia, acho que o empate era o resultado mais justo. É levantar a cabeça, os jogadores acreditam, praticam bom futebol, tendo em conta a posição em que estão.

Os adeptos vão continuar a acreditar, depois do resultado desta noite?

- É natural. As derrotas, na situação em que estamos, têm um peso grande. Mas a verdade é que esta equipa, em pouco tempo, fez dez pontos, encurtou distâncias para os adversários diretos. É natural que os adeptos, com esta derrota, sintam que é menos uma possibilidade de chegar ao nosso objetivo. Hoje depois do jogo estão naturalmente mais chateados, mas tenho a certeza que no jogo com o Santa Clara vão lá estar. Podem contar com todos, jogadores e equipa técnica, porque vamos dar tudo. Vai ser até ao final. Na minha opinião, vai mesmo ser até ao fim, vai haver mais socos no estômago, mas a equipa está confiante e com muita crença no objetivo.