César Peixoto vai ser o novo treinador do Paços Ferreira.

O treinador, que está sem clube desde que se demitiu do comando técnico do Moreirense, há quase um ano, esteve esta quarta-feira reunido com o presidente do clube para acertar os últimos detalhes e deve ser anunciado nas próximas horas.

César Peixoto tem, de resto, uma excelente relação com o presidente Paulo Menezes, com quem costuma conversar muitas vezes, pelo que esta acabou por ser uma solução que surgiu logo após a saída de Jorge Simão do cargo de treinador.

O antigo jogador de FC Porto, Benfica, Sp. Braga e Belenenses, entre outros, vai ter a quinta experiência como treinador e a segunda na Liga, após o ano passado ter estado no Moreirense. Antes disso já tinha orientado Varzim, Académica e Desp. Chaves.