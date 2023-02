César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-19, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

Exibição e resultado são uma prova de vida do Paços de Ferreira?

- Acho que foi uma vitória muito consistente, fomos uma equipa muito consistente ao longo dos 90 minutos. A primeira parte, além dos dois golos, criámos oportunidades para marcar mais dois ou três golos. Controlamos muito bem o Estoril e conseguimos ferir o adversário nas alturas certas.

- Sabíamos que o Estoril ia entrar muito forte na segunda parte, nos primeiros dez ou quinze minutos, sofremos um golo, mas quem foi entrando a partir do banco foi dando consistência à equipa. Chegámos ao terceiro golo, depois o Estoril carregou um pouco, mas de forma pouco consistente.

- Sabíamos que era importante vencer. Onde pudermos ir buscar pontos, vamos, temos de somar, somar, somar, até ao final. A equipa, mesmo a precisar de vencer e de somar pontos, não abdica de jogar bem, mas só conquistámos três pontos, ainda estamos em último. Temos de continuar a trabalhar. Vai ser uma grande maratona para conseguirmos o objetivo.

Depois da exibição de hoje é difícil acreditar que o Paços está em último…

- Não foi só hoje, a equipa, apesar da classificação, tem estado muito consistente e muito forte mentalmente. A equipa tem feito bons jogos e, aqui ou ali, podia ter mais pontos. Os jogadores têm mostrado uma alma fantástica. Quem estiver mais forte mentalmente, quem estiver mais estável lá em baixo vai conseguir os seus objetivos. A equipa tem estado com um carácter muito forte e isso é que me deixa muito feliz.

O que mudou na equipa com o regresso ao Paços?

A entrada de jogadores com experiência de primeira liga, a adaptação mais rápida, o facto dos jogadores não terem deixado de acreditar na minha ideia de jogo. É uma mistura de muitas coisas neste meu regresso. Mesmo nos jogos com o Benfica, Braga e Portimonense, podíamos ter conseguido mais qualquer coisa. É uma mistura também da alma dos jogadores e também dos adeptos que não desistiram desta equipa.

Holsgrove esteve nos três golos do Paços, é um jogador determinante nesta mudança?

- Sinceramente acho que todos têm crescido individualmente. Temos dois jogadores consistente por posição e quem tem estado a jogar mais tem de trabalhar para não perder o lugar para o colega de posição. Quem entra do banco também tem entrado muito forte. É uma conjugação de fatores, mas o Jordan [Holsgrove] tem estado bem desde que veio da lesão. É um jogador jovem, com potencial, mas prefiro destacar o coletivo. Vamos mexendo aqui ou ali, mas quem tem jogado tem estado muito bem.

Foi a primeira que o Paços marcou três golos, era importante abrir o ketchup?

- Era importante, nos últimos jogos temos criado muitas oportunidades, com o Marítimo tivemos duas bolas nos ferros, com o Braga também tivemos situações de golo. As oportunidades estavam lá, era uma questão de a bola começar a entrar. Estaria mais preocupado se não criássemos oportunidades. Ainda nada foi conquistado, mas foi uma vitória importante que nos permite estar mais próximo dos adversários diretos, mas temos de continuar a trabalhar.