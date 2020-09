Fernando Fonseca é reforço do Paços Ferreira. O lateral direito terminou contrato com o Gil Vicente e mudou-se em definitivo para a Capital do Móvel, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

Fernando Fonseca jogou na última temporada no Gil Vicente, para o qual se mudou após rescindir contrato com o FC Porto, clube ao qual esteve ligado durante onze temporadas. O jovem despediu-se, de resto, do clube gilista com uma mensagem emocionada.

«E terminou assim um dos capítulos mais bonitos da minha ainda curta carreira. Despeço-me de uma casa que será para sempre a minha casa, o meu lar. Foi um ano, apenas um ano, mas bastou para ficar de coração cheio de tanto carinho, amor, união e momentos únicos que vivi neste grandioso clube que é o Gil Vicente. Posso dizer que ganharam um adepto de coração e espero um dia cá voltar. OBRIGADO», escreveu.