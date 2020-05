O Paços de Ferreira mostrou esta terça-feira o resultado das obras de adaptação do Estádio Capital do Móvel face às exigências impostas pela pandemia da covid-19, tendo em visto o regresso da Liga a partir de junho.

«O Estádio Capital do Móvel já está adaptado para o regresso da competição», escreveu o clube nas redes sociais.

Recordamos que a Liga fez uma vistoria aos estádios de nível 2 e 3, entre os quais o do Paços de Ferreira, para averiguar se cumpre as exigências da Direção Geral de Saúde sobre as normas sanitárias a ter em conta face à pandemia.

O relatório da Liga, como o Maisfutebol noticiou, foi enviado para a DGS, mas falta ainda a visita da Administração Regional de Saúde para a elaboração do parecer final.

Fora das avaliações ficaram, desde já, os estádios do Famalicão, Moreirense, Belennenses e Santa Clara.