O P. Ferreira viu ser-lhe instaurado um processo disciplinar, na sequência do jogo do último sábado frente ao Benfica, na Capital do Móvel. Segundo possível saber, em causa estiveram insultos vindos da bancada na direção da equipa da arbitram e até da equipa adversária.

Numa altura em que os adeptos estão proibidos de ir aos estádios, as bancadas são ocupadas geralmente por pessoas da equipa da casa: jogadores não convocados, funcionários, dirigentes, sendo por isso norma do Conselho de Disciplina atribuiu culpas pelos insultos ao clube visitado.

Ora segundo o relatório do árbitro, no jogo frente ao Benfica houve vários insultos vindos da bancada para com a equipa de arbitragem e até para com adversários. O Paços de Ferreira foi notificado do relatório do árbitro na segunda-feira, nesse mesmo dia apresentou as suas alegações o Conselho de Disciplina decidiu abriu um procedimento disciplinar, que seguirá agora os trâmites normais.