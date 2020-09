Marcelo, central do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV, depois da derrota e casa diante do Sporting (0-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

[O que faltou ao Paços?]

- Faltou fazer golos. Tivemos bastante posse de bola, mas pecámos na finalização. Não entrámos tão bem no jogo, mas depois do penálti fomos crescendo e crescendo, e acho que, no global do jogo, fizemos uma grande partida. Só faltaram golos.

[A equipa acusou a ausência de golos?]

- Entrámos bem, mas depois tivemos alguma ansiedade em fazer o golo. Depois veio o penálti para eles. Tivemos de correr atrás do placar e fazer isso frente ao Sporting não é fácil. Não conseguimos achar o buraco para fazer golo.

[Com a experiência que tem, que mensagem quer passar aos adeptos?]

- Terminámos a última época depois da pandemia muito bem, queremos dar continuidade a esse trabalho, com um futebol de qualidade. É isso que prometemos, os adeptos vão estar do nosso lado.

[João Amaral e Diaby acusaram positivo em testes à covid-19? Ficou surpreendido?]

- Foi uma grande surpresa, ninguém esperava. Cumprimos sempre o protocolo que o doutor nos passa, não esperávamos isso. Não tínhamos nenhum caso, portanto foi uma grande surpresa