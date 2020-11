O Moreirense-Paços de Ferreira e o Estoril-Cova da Piedade vão ser reagendados, apurou o Maisfutebol.

O encontro da Liga entre cónegos e pacenses estava marcado para este sábado, mas o Moreirense tem quase todo o plantel infetado com Covid-19, pelo que não se apresentaria a jogo. Assim, a partida vai ser adiada e agendada para data posterior.

O mesmo vai suceder ao Estoril-Cova da Piedade, da II Liga. Estes últimos falharam a deslocação à Amoreira há uma semana, precisamente pelos mesmos motivos que o Moreirense não poderia marcar presença frente aos pacenses.

Refira-se que no caso do Estoril-Cova da Piedade, a formação da linha de Cascais apresentou-se em campo, tal como o quarteto de arbitragem.

Refira-se que já nesta sexta-feira, Liga e Federação estiveram reunidas para abordar a resposta à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, as entidades informaram da criação de dois novos comités e abordaram a possibilidade de reagendamento de jogos, para além de nova regulamentação e esta decisão surge na sequência desse encontro.

Com trinta casos de covid-19, entre atletas, treinadores e funcionários, o Moreirense tinha deixado críticas à Liga por não assumir a iniciativa de adiar o encontro, e nesse sentido pedia a intervenção da Direção Geral da Saúde.

O Paços de Ferreira, por outro lado, garantiu em comunicado que mostrou disponibilidade para adiar o encontro logo no início da presente semana, desde que estivessem salvaguardados os interesses do clube, nomeadamente em relação ao calendário. Os «castores» argumentavam, no entanto, que tal não tinha sido garantido, mas os últimos desenvolvimentos remetem então para o reagendamento do encontro.