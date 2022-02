O avançado português João Pedro foi confirmado como reforço do Bursaspor, esta terça-feira, tal como o Maisfutebol tinha noticiado.

O atacante de 25 anos deixa o emblema da Capital do Móvel após uma temporada e meia e vai jogar pela primeira vez no estrangeiro.

João Pedro rescindiu com o Paços de Ferreira para rumar ao 16.º classificado da segunda liga da Turquia. Os pacenses garantiram uma percentagem do passe do jogador, tal como o Vitória de Guimarães, clube que representou em 2019/20.

O ponta de lança conta ainda com passagens por União Micaelense, Santa Clara, Gil Vicente e Trofense. Esta temporada somava 22 jogos e dois golos.