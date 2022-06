Luiz Carlos renovou contrato com o Paços de Ferreira, informou o clube.



De acordo com a nota dos castores, o médio de 36 anos prolongou a ligação por mais uma temporada.



A cerca de um mês de festejar o 37.º aniversário, o brasileiro continua a ser uma peça importante na equipa da Capital do Móvel e participou em 38 jogos na temporada passada. O jogador já passou, de resto, a marca ds 210 jogos com a camisola do Paços.



Em Portugal, Luiz Carlos representou o Freamunde e Sp. Braga, além do Paços de Ferreira.