O FC Porto venceu este domingo o Paços Ferreira, na Capital do Móvel, por 4-2, e voltou a aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Sporting, na liderança da Liga.

Veja a ficha e o relato ao minuto do jogo

Pepê abriu o marcador para o FC Porto, Delgado ainda empatou o encontro, mas depois a dupla Evanílson-Taremi fez a diferença: o iraniano fez duas assistência para dois golos do brasileiro, que retribuiu com uma assistência para o golo do iraniano. Aos 66 minutos, Gaitán encerrou o resultado num 4-2 final.