O Paços de Ferreira garantiu a contratação de João Amaral, sabe o Maisfutebol.



O extremo está assim de regresso ao campeonato português, por empréstimo dos polacos do Lech Poznan até final da temporada. Os castores ficam com opção de compra sobre o jogador de 28 anos.



O futebolista já esteve a assistir à partida do Paços de Ferreira frente ao Sp. Braga da Taça da Liga.

João Amaral evoluiu ao serviço de clubes como Candal, Pedras Rubras, Padroense, AD Oliveirense e Mirandela antes de ser contratado pelo Vitória de Setúbal. Após dois anos no Bonfim, assinou pelo Benfica, mas sai sem nunca se ter estreado.



Recorde-se que este é o terceiro reforço dos castores na reabertura do mercado depois de Eustáquio e de Adriano Castanheira.