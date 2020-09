O Sporting estreou-se este domingo na Liga com uma vitória em Paços de Ferreira por 2-0. Jovane, ainda na primeira parte, na marcação de uma grande penalidade a punir mão na bola de Tanque Silva dentro da área, e Coates, já no segundo tempo, fizeram os golos que estabeleceram o resultado final.

A ficha e o relato ao minuto da partida

Depois do jogo da primeira jornada ter sido adiado, devido aos casos de covid-19 que existiram no Gil Vicente, o Sporting entrou assim no campeonato a vencer. Já o P. Ferreira, que na jornada inaugural tinha empatado, somou esta noite a primeira derrota na Liga e continua sem ganhar.