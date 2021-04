O P. Ferreira perdeu este domingo na deslocação ao terreno do Famalicão, por 2-0, e ainda ficou sem Douglas Tanque para o próximo jogo: o ponta de lança foi expulso com o cartão vermelho direto, já depois do apito final, por palavras dirigidas ao árbitro.

O brasileiro fica por isso automaticamente suspenso para a próxima jornada, sendo que a próxima jornada é frente ao Benfica: o P. Ferreira recebe a formação encarnada no sábado, num dos jogos teoricamente complicados que a equipa de Jorge Jesus ainda tem para disputar até final da época.