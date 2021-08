Em vias de avançar com a rescisão de contrato com o AEK na FIFA, David Simão tem à espera um vínculo de três épocas para assinar com o Paços de Ferreira, segundo apurou o Maisfutebol.



Apesar de ter mais uma temporada de vínculo com os gregos, o experiente médio de 31 anos alega nos bastidores ser alvo de pressões e práticas intimidatórias, por isso resolveu apresentar recentemente uma queixa oficial junto à entidade máxima do futebol.



Nos dois anos de contrato já cumpridos com o emblema helénico, David Simão participou em apenas sete jogos, tendo sido cedido ao Hapoel Beer Sheva, de Israel, e também ao Moreirense.