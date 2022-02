O treinador do Paços de Ferreira César Peixoto confirmou que o reforço de inverno Nico Gaitán vai estrear-se nos convocados, para a deslocação ao Jamor.

O líder dos pacenses sublinhou também a importância do jogo com o Belenenses para a equipa da Capital do Móvel subir alguns lugares na tabela.

«Podemos dar um salto e criar uma almofada de conforto, permitindo-nos saltar lá para cima na classificação. Nesta fase, o campeonato está muito competitivo e pensamos jogo a jogo e sempre nos três pontos. Mesmo sendo fora de casa, encaro o jogo com otimismo», afirmou em conferência de imprensa.

O técnico revelou ter colocado alguma pressão na equipa para este jogo, alertando-a para os perigos de defrontar o lanterna-vermelha do campeonato.

«Os problemas e a pressão são para ser encarados de frente e o Paços tem de saber lidar com a pressão. Estamos num nível de crescimento, queremos ter uma equipa corajosa para ter a bola e o caminho passa também por tentar espicaçá-los. Estamos avisados do perigo de uma equipa desejosa de pontuar, que vai dar a vida neste jogo. Espero muita dificuldade e um Belenenses ambicioso, que não vai estar à espera de um ponto», disse.

Peixoto quer que o Paços tenha bola no Jamor e assinalou a campanha do clube para apoiar a equipa, com a oferta de bilhete e viagem aos adeptos.

«Queria agradecer também o esforço dos adeptos. Vai estar muita gente e é importante para os jogadores», vincou.

Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi e são baixas para este jogo, tal como os castigados Juan Delgado e Rui Pires.

O Belenenses-Paços de Ferreira, da 24.ª jornada da Liga, joga-se esta sexta-feira, a partir das 20h15.