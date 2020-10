Samuel Correia, adjunto de Pepa, garante que o Paços de Ferreira está preparado para chegar à Madeira e «tentar fazer um excelente jogo» frente ao Nacional, na quinta jornada da Liga. Está ainda em aberto a possibilidade do treinador principal, infetado com covid-19, também viajar para a Madeira.

Na conferência de antevisão ao jogo de sábado, o treinador dos castores, que rendeu Pepa na conferência por este se encontrar infetado com o novo coronavírus, deixou ainda entreaberta a porta para o regresso do técnico principal ao grupo de trabalho, admitindo que este poderá até seguir viagem para a Madeira, na manhã de sexta-feira, no caso de testar negativo aos testes de despistagem que, entretanto, foram feitos.

Em qualquer dos casos, a aposta da equipa nortenha, conseguido o primeiro triunfo no campeonato, na última jornada diante do Santa Clara (2-1), passa por «tentar continuar nessa senda (de vitórias)».

«Mais um adversário difícil e um campo difícil, uma equipa que gosta e se sente confortável com bola, com bons processos, forte na transição ofensiva. Vamos ter um desafio interessante, mas queremos conseguir evoluir o nosso jogo, chegar à Madeira e de forma mais regular conseguir boas coisas», disse Samuel Correia.

O adjunto de Pepa relativizou o fator casa do Nacional e assegurou que «o Paços tenta ser sempre protagonista no jogo e impor as suas ideias».

«Perspetivamos o que podemos apanhar, mas estamos preparados e focados em chegar à Madeira e tentar fazer um excelente jogo», concluiu.

O guarda-redes Simão Bertelli e os defesas Jorge Silva, David Suahele e Simão Rocha estão lesionados e continuam entregues ao departamento médico da equipa.