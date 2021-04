O Paços de Ferreira e os franceses do Reims prolongaram a parceria que tinham assinado no início da temporada. Inicialmente, o acordo entre os dois clubes era válido até 2023, mas passa agora a ser até 2024.

Em comunicado, a formação francesa frisa que o objetivo é: «Estabelecer intercâmbios desportivos e comparar as visões de clube para crescermos juntos».

«Foi a primeira ponte para a Europa no início da temporada, agora é uma ponte decididamente estável e sólida», diz ainda a nota do Reims, que acrescenta:

«Agora ligados até 2024, os dois clubes vão intensificar as trocas, já numerosas, e provavelmente colocar em perspectiva este acordo por fluxos de jogadores das margens do Douro às do Vesle e vice-versa».

«A parceria com o Paços de Ferreira é um acordo estratégico que não deve ser banalizado. Estamos a falar do atual quinto classificado de uma Liga que tem demonstrado a sua competitividade à escala continental. O Paços de Ferreira está constantemente a investir nas suas infraestruturas, que estão atualmente entre as cinco primeiras do país. É um clube muito ambicioso que já tem um passado europeu e que começa a ver um futuro no palco continental», disse Mathieu Lacour, diretor geral do Reims.