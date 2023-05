O Paços de Ferreira ficou condenado a jogar a jogar na II Liga na próxima época depois do Marítimo ter batido o Vizela (1-0) na abertura da 33.ª jornada. Numa primeira reação nas redes sociais, os castores anunciam, desde já, que «a luta pelo regresso começa já hoje».

Santa Clara quer «assumir os erros, levantar a cabeça e começar a trabalhar no futuro»

Uma mensagem dirigida, essencialmente, aos adeptos. «A quem nunca nos falhou e que nunca nos irá falhar. A luta pelo regresso começa já hoje. Com total compromisso. Com toda a responsabilidade. Pelo Paços», lê-se numa publicação no Twitter do clube.

O vídeo mostra imagens da relação da equipa com as bancadas e é acompanhado de novas mensagens dirigidas aos adeptos: «Vocês não mereciam isto».

A fechar o vídeo, o Paços recorda também os quatro títulos conquistados no segundo escalão em 1991, 2000, 2005 e 2019, dois deles com o malogrado Vítor Oliveira, outros dois com José Mota.

O Paços, que alinhou pela primeira vez no principal escalão nacional em 1991/92, tem como melhor classificação o terceiro lugar de 2012/13, sob o comando de Paulo Fonseca.