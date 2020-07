O médio Pedrinho, que deixou o P. Ferreira em final de contrato, assinou esta sexta-feira com o Riga FC, da Letónia, clube que vai disputar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

O médio de 27 anos foi um dos melhores jogadores do P. Ferreira nas últimas quatro temporadas, tendo feito 146 jogos nesses quatro anos (sempre acima de 30 jogos por época) e marcado um total de treze golos.

Pedrinho foi, de resto, o décimo melhor jogador do campeonato para o Maisfutebol, numa eleição divulgada recentemente que justa as notas dos nossos jornalistas nos estádios aos ratings estatísticos do SofaScore.