César Peixoto não tem dúvidas de que o Paços de Ferreira tem o que é preciso para virar a página após a derrota pesada diante do V. Guimarães por 4-0 na Liga.

«Foi uma derrota dolorosa, pela forma como foi, e por números exagerados, mas, ao fim de um ou dois dias, as coisas passam e o grupo tem reagido sempre bem às adversidades. Revoltado é uma palavra forte, mas o Paços vai querer reagir. Não tem que haver uma pressão do sexto, temos muito por onde crescer e meter esse peso, na possibilidade de não o conseguir, seria desvalorizar o que temos feito», afirmou o treinador em conferência de imprensa.

Peixoto projetava o duelo com o Gil Vicente, atual 5.º classificado que, apesar da boa posição no campeonato, chega a este jogo sem qualquer triunfo somado nas últimas quatro jornadas. «O Gil Vicente não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos, mas por mérito próprio está em quinto lugar. O Gil Vicente não pode estar tranquilo, até porque sente que o Vitória está próximo e vai criar problemas. Espero uma equipa difícil, com qualidade e que de maneira nenhuma vai estar relaxada», considerou o técnico dos pacenses, que quer a equipa faça o que tem vindo a fazer: pontuar sempre após uma derrota.

«É [sinal de] caráter, coragem e personalidade.(...) Temos de perceber de onde é que vimos, a equipa subiu muito em termos de qualidade de jogo, tem sido um trajeto bonito e difícil e isso tem de ser valorizado. Temos um grupo saudável, forte e ambicioso e vamos sempre a jogo para ganhar», disse.

Para o jogo deste sábado às 20h30 em Barcelos, o César Peixoto não sabe se poderá contar com Antunes. Gaitán (lesionado) e Luiz Carlos (castigado) estão de fora, além dos lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi.