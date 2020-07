Pepa, treinador do Paços de Ferreira, em declarações aos jornalistas após o triunfo por 3-2 sobre o V. Setúbal no Estádio do Bonfim:

«Na segunda parte metemos mais critério na decisão no último terço. Vinte e um remates em casa do Vitória não é normal. Mas esses remates têm de ser com mais critério. Chegámos várias vezes com perigo ao último terço mas estávamos a desfazermo-nos da bola sem critério.

Na segunda parte essa foi a grande diferença. Com naturalidade os golos e oportunidades começaram a surgir. Senti que era injusto o resultado ao intervalo, mas é o futebol. Mantivemos a cabeça fria.

O que me deixa muito tranquilo é a qualidade de jogo que temos tido. Antes só se falava no Portimonense no Paços e no Aves. Já vínhamos num bom momento, mas regressar com esta qualidade de jogo é um motivo de orgulho.

Vi um ou dois jogadores do Vitória com lágrimas nos olhos, mas o campeonato continua. Para eles e para nós. Fomos muito superiores, mas isto já é passado.»

[34 pontos chegarão para a permanência?]

«Não me lembro de nenhuma equipa descer com 34 pontos num campeonato com 18 equipas. Quando temos um último classificado que está a perder muitos pontos e há as equipas que lutam pelo título que têm perdido muitos pontos, esses pontos têm de ser distribuídos pelas outras equipas. [Mas] Nunca me ouvirão dizer que 35 ou 36 chegam. A nossa meta é jogo a jogo.»