O treinador do Paços de Ferreira projetou o jogo desta sexta-feira com o Boavista no Estádio do Bessa, a contar para a 27.ª jornada da Liga.

Pepa reconheceu que a equipa pacense está ansiosa por voltar a jogar depois da «frustração» gerada pela derrota caseira por 5-0 com o Benfica, e deixou elogios ao conjunto axadrezado, que disse ser uma «equipa que tem tido alma e coração».

«Não é fácil jogar com menos um e isso tem acontecido com o Boavista, mas têm mantido equilíbrio emocional. Não vejo uma equipa desesperada. Longe disso! Sabe o que quer e está bem orientada. Quando as individualidades estão ao serviço do coletivo, torna-se muito competitiva», alertou.

Para Pepa, o Paços terá de ter critério com e sem bola e ser também uma equipa tranquila e inteligência para regressar a casa com um bom resultado e pôr termo a uma sequência de duas derrotas numa altura em que, reconheceu, está cada vez mais difícil ganhar jogos.

«Dependemos de nós, e temos de estar ao nosso nível, mas os pontos cada vez ficam mais caros. Quanto menos jornadas há por disputar, o erro fica mais caro. Os níveis de concentração e de nervosismo aumentam. A [equipa] mais equilibrada em termos emocionais vai levar os seus objetivos avante», sublinhou.

O treinador do Paços recusou que os recentes maus resultados possam pesar no grupo de trabalho e frisou que a equipa tem humildade para perceber o momento em que ocorreram e também a valia dos adversários (Famalicão e Benfica).

Para o duelo desta sexta-feira, o Paços não poderá contar com Stephen Eustáquio, que cumpre castigo pela expulsão no último jogo, nem com Diaby e Marco Baixinho, lesionados. Martín Calderón, Tanque, Luther Singh e João Pedro voltam a ser opção.