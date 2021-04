O Paços de Ferreira está longe do melhor momento da temporada. Apesar do quinto lugar na Liga, com mais sete pontos do que o sexto classificado, o emblema pacense somou apenas um ponto nos últimos cinco jogos.

Apesar disso, Pepa acredita que os sinais que a equipa deu no último jogo (empate em Vila do Conde diante do Rio Ave) foram mais positivos. «Queríamos muito ganhar, mas, acima de tudo, quebrar um ciclo de quatro derrotas. Com a confiança que nunca deveríamos ter perdido, já vimos o nosso Paços», afirmou o treinador na antevisão ao jogo da 30.ª ronda da Liga com o Belenenses.

«Os números do Belenenses também dizem que a equipa está em boa forma. É uma equipa muito competente, com miúdos muito competentes, que o Petit está a saber aproveitar dos sub-23, mas também com jogadores com muita experiência e qualidade», apontou, elogiando também a organização defensiva dos lisboetas e a capacidade também para dar profundidade ao jogo e criar oportunidades de golo.

«Sentimos que vão ser 90 minutos de grande qualidade, temos de prolongar os momentos [bons] por mais tempo no jogo, com paciência, qualidade e intensidade, para podermos entrar na estrutura adversária», projetou Pepa.

Para o jogo desta terça-feira em casa, o Paços de Ferreira não poderá contar com Diaby e Sualehe, a contas com problemas físicos. Bruno Costa regressa de castigo e deverá voltar a figurar nas opções iniciais.