Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, encabeça a única lista a apresentar-se às eleições dos pacenses, confirmaram à Lusa os serviços do clube.

O prazo para a apresentação de candidaturas terminava nesta sexta-feira às 18h00 e o atual líder do Paços foi o único a formalizar a candidatura aos órgãos sociais. Paulo Meneses vai assim avançar para o quarto mandato na presidência do clube, ele que assumiu o cargo em 2014.

A assembleia geral eleitoral está marcada para 1 de maio e decorrerá na entrada da bancada nova do estádio entre as 10h00 e as 18h00.