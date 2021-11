Jorge Simão, treinador do P. Ferreira, em declarações no final da derrota (0-2) em casa com o Sporting:

«A ideia era sermos uma equipa com uma capacidade pressionante muito forte, conseguimo-lo fazer melhor na primeira parte, altura em que tivemos o jogo mais ou menos controlado. Isto apesar de um início difícil, porque o Sporting teve três ou quatro cantos e é uma equipa realmente forte nas bolas paradas.

Na segunda parte sofremos um golo, lá está, de um canto, depois tivemos de correr mais riscos, tivemos de nos lançar mais para a frente e acabámos por sofrer o segundo golo. Depois do segundo golo não gostei da minha equipa, porque nos expusemos em demasiado.

Toda a gente sabe o que vai acontecer nos cantos do Sporting e mesmo assim acontece, porque é muito difícil contrariar isso, o Coates tem 1,96 metros, o jogador que o estava a marcar tem 1,91 metros, portanto é também uma questão de altura e o Sporting é de facto muito difícil de travar nas bolas paradas.