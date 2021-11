Na véspera de estrear-se no comando técnico do Marítimo, Vasco Seabra assume que quer «escrever uma nova página» no clube insular.

Os madeirenses defrontam o Paços de Ferreira em jogo da 12.ª jornada da Liga, no primeiro encontro do treinador que sucedeu ao espanhol Júlio Velázquez.

«Queremos escrever uma nova página, com uma vontade muito grande de vencer, de jogar para ganhar, de deixarmos claro que em cada lance que disputamos temos uma atitude vencedora e que nos empenhamos para que o resultado fique do nosso lado», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

De resto, este é um jogo especial também pelo reencontro com o Paços, um adversário difícil.

«É uma equipa difícil, que tem provocado sempre dificuldades em todos os jogos contra todos os adversários, mas fizemos naturalmente o nosso trabalho, analisámos e passámos aos jogadores», continuou.

Esta partida marca também o regresso do Marítimo aos Barreiros: «A proximidade com os adeptos permite disputarmos cada lance com entusiasmo e olhar para as bancadas e sentir que eles também fervem connosco porque tem de ser nós a puxarmos por eles e eles por nós.»

Ausentes diante dos pacenses estarão castigado Pedro Pelágio e o lesionado Bruno Xadas, que deverá ficar afastado dos relvados entre «três semanas a um mês».

O Marítimo recebe este domingo o Paços de Ferreira, a partir das 15h30, no Estádio dos Barreiros.