A FIGURA: Lucas Silva

Teve a oportunidade de fazer história e não a desperdiçou. Destaque para a frieza e eficácia com que rematou na área para o lance que deu o único golo da partida. Enquanto esteve em campo, esteve bastante dinâmico no ataque e esforçado a ajudar a equipa no setor defensivo.

O MOMENTO: Minuto 45, golo de Lucas Silva

O momento em que a Mata Real explodiu! O Paços de Ferreira ia aproveitando os espaços para ganhar terreno e chegar cada vez mais perto da baliza de Gollini. Marcar ao Tottenham não parecia uma miragem, parecia cada vez mais real. E aconteceu mesmo. Nuno Santos fez o passe longo para a desmarcação de Lucas Silva, que, só com o guarda-redes pela frente, não tremeu, não hesitou, e atirou para o fundo da baliza para o golo que acabaria por dar a vitória ao Paços de Ferreira.

OUTROS DESTAQUES:

Denilson – Sobretudo na primeira parte, deu bastantes dores de cabeça à defesa do Tottenham. Apareceu em área perigosa e, mesmo quando não tinha oportunidade de dar sequência ao lance, segurava a bola, tendo ganho lances de bola parada favoráveis à sua equipa.

Eustáquio – Pedra fulcral na saída da equipa a jogar e a dar solidez ao meio campo pacense.

Luiz Carlos – Muito seguro. A usar toda a sua experiência para segurar o meio campo da equipa.

Nuno Santos – Teve um conjunto de passes a desmarcar os homens mais adiantados do Paços. É dele o passe para o golo de Lucas Silva.

Sessegnon – Foi dos poucos jogadores mais perigosos do Tottenham a conseguir criar perigo. Sobretudo nos primeiros minutos da segunda parte à procura do empate. Já tinha tido alguns lances na primeira parte, na combinação com Bryan Gil.

Lo Celso – Um dos nomes maiores que a equipa tinha esta noite, e era notória a diferença de qualidade em relação à maioria dos companheiros que teve em campo. Conseguiu criar perigo de bola parada e travou muitas das tentativas do Paços em tentarem chegar à área.

Romero – O reforço argentino foi o homem mais seguro da defesa dos Spurs. Muito sólido, era difícil passar por ele