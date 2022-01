O Paços de Ferreira vai receber 150 mil euros pelo empréstimo de Sérgio Oliveira à Roma, sabe Maisfutebol.



Os 15 por cento dos direitos económicos do médio foram assegurados pelos pacenses aquando do regresso do médio ao FC Porto em 2015. Lembre-se que o internacional português saiu dos dragões para a Capital do Móvel, onde esteve entre 2013 e 2015.



Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o emblema italiano vai pagar um milhão de euros pelo empréstimo, aos quais se podem vir a somar mais 500 mil euros mediante o cumprimento de determinados objetivos.



Caso a Roma avance para a compra de Sérgio Oliveira em definitivo, negócio que pode ascender aos 18 milhões de euros, o Paços de Ferreira poderá receber mais de dois milhões de euros.