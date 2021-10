O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, realçou a importância de não perder na Liga, na véspera do jogo com o Moreirense.

«A competitividade é muita, há muitos empates, o que faz com que muitas equipas se juntem na tabela com uma diferença de pontos muito reduzida, em que uma vitória pode valer uma subida de três ou quatro lugares. Não tem sido fácil ganhar jogos, daí realçar a importância de também não perdermos. Não é um discurso de alguém que não tem ambição, mas de alguém realista, porque muitas das vezes não perder é fundamental», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O Paços tem apenas um triunfo nos últimos jogos, algo que preocupa o técnico: «Acho que é importante não fazer uma análise muito superficial dos números. É verdade que no meio desses oito jogos temos uma vitória, mas, tirando taças, só temos uma derrota no Dragão [2-1, diante do FC Porto]. Não vejo situação alarmante, mas estou preocupado.»

«Fomos muito bons em termos globais frente ao Belenenses, no jogo com o Arouca acho que tivemos, acima de tudo, falta de frescura para encontrar boas soluções no jogo. Daí, também, a minha intenção de, no decurso destes últimos dias, juntamente com a vontade dos jogadores, dotar a equipa de maior frescura física, para podermos abordar melhor os jogos», acrescentou.

Sobre a contestação dos adeptos, Jorge Simão diz que tem de aceitar a situação: «A minha função enquanto treinador é, também, criar uma empatia enorme com os adeptos, visando uma dinâmica empática que ajude toda a gente. Temos de aceitar todas as suas manifestações e seguir em frente, juntos se possível, ou, então, trazê-los para o nosso lado.»

O Paços de Ferreira defronta o Moreirense esta segunda-feira, a partir das 21h15, em jogo da décima jornada da Liga.