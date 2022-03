Nico Gaitán, jogador do Paços de Ferreira, na flash interview à Sport tv, após a derrota por 4-2 com o FC Porto:

«[Golo logo depois de entrar] Foram dois toques. No último jogo não fiz golo, hoje fiz, mas não serviu de muito. Na primeira parte foi mais equilibrado, mas na segunda parte acabaram por fazer a diferença.

[Primeiros minutos eram importantes] Jogámos contra uma das melhores equipas da liga, vão em primeiro, com muitos jogos sem perder. É uma equipa muito difícil e aguerrida. Conseguimos igualar o resultado mas eles fizeram a diferença na baliza

[Adaptação] Sim, já cheguei há quatro semanas. O César ajudou-me muito, cheguei um pouco mal fisicamente porque apanhei covid-19 na Argentina e perdi muito. Falei com ele, já o conhecia porque joguei com ele. Está a ajudar-me muito como todos os companheiros e a equipa que trabalha comigo no ginásio também.»