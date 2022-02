O Paços de Ferreira informou, através de um vídeo, que Nico Gaitán já começou a treinar às ordens de César Peixoto.

O extremo argentino, que em Portugal brilhou com a camisola do Benfica entre 2010 e 2016, foi reforço surpreendente do Paços de Ferreira já bem perto do fecho do mercado de inverno.

Gaitán poderá, caso assim o entenda o treinador dos pacenses, ser opção para o encontro da próxima jornada diante do Sp. Braga, equipa que Gaitán representou em 2020/21.