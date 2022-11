Declarações de Nuno Lima, jogador do Paços de Ferreira, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Estádio do Dragão com o FC Porto (4-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«[Sofrer aos três minutos foi fatal?] Sim, sabíamos que o FC Porto ia entrar com tudo. Estávamos avisados de que os primeiros 20 minutos eram muito importantes, fomos avisados para isso. No entanto, esse golo retirou-nos um pouco de confiança e o segundo e o terceiro são fruto de alguma desorganização nossa e mérito do FC Porto.

[A pressão é muito grande neste momento?] A pressão neste clube tem de ser sempre grande. Não podemos continuar com este tipo de resultados, o clube não merece isso. Obviamente, o acumular de derrotas não facilita o nosso trabalho, trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil, mas esperemos que seja já no próximo domingo que vamos dar a volta a isto.

[É importante conseguir uma vitória antes da paragem do campeonato?] É importante respondermos no domingo e irmos para a pausa do Mundial com três pontos para encurtar distâncias e para tornar o nosso trabalho mais fácil.

[Acreditam que vão conseguir dar a volta?] Claro que acreditamos. Vamos acreditar até ao fim, não tenho dúvidas de que o Paços de Ferreira para o ano estará na I Liga. Cabe-nos trabalhar e dar a volta.»