Nuno Santos, médio do Paços de Ferreira, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 2-0:

«Creio que foi um bom jogo de ambas as partes. Fizemos uma primeira parte de excelência, conseguimos anular completamente o Sporting com as nossas ideias, a sair desde trás com muita qualidade. Só uma equipa com coragem consegue vir a Alvalade fazer o que fizemos. Infelizmente sofremos um golo de penálti na primeira parte e não me lembro de terem feito outro remate à nossa baliza. O trabalho da nossa equipa foi excelente.»

[Mereciam mais?]

«Só uma grande equipa consegue vir aqui e conseguir jogar. Não nos encostámos lá atrás e não tivemos medo de assumir. Fizemos um jogo bom para levar um resultado diferente daqui. O 2-0 não se enquadra muito bem, mas parabéns ao Sporting e temos de fazer a nossa caminhada, que está a ser muito boa.

Temos de começar a olhar para cima. Está visto que esta equipa tem qualidade para estar nos lugares de cima. Chega de olhar para baixo e acho que temos aqui uns bons jogos para fazer isso.»